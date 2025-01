Izjaukts Krievijas specdienestu "ar vērienu" plānotais terorakts Ukrainas armijas daļā

"Kā noskaidrojās, viens no aģentiem bija 16 gadus vecs students no Kirovohradas apgabala. Viņš no okupantiem saņēma slēptuves koordinātes, kurā paņēma sprāgstvielas un militārās formas tērpus. Otrs tīkla dalībnieks ir 19 gadus vecs jaunietis, kurš, pēc provizoriskiem datiem, nogādāja spridzekli un militārās formas tērpu no "sākotnējās slēptuves" uz slēpni, no kura to paņēma 16 gadus vecais aģents," teikts ziņojumā.