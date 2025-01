VIDEO Kļūdās arī labākie. "Zelta globusa" rīkotāji nepareizi piesaka režisora Ginta Zilbaloža vārdu

Flow Wins Best Animated Film Award At The #GoldenGlobes #Flow #GoldenGlobes2025 pic.twitter.com/hoy4RwBlfe

Uz balvu šajā kategorijā pretendēja vēl piecas filmas - "Inside Out 2" ("Prāta spēles 2"), "Moana 2" ("Vaiana 2"), "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".