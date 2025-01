Ilgstoši iestrēgusi "Netflix" nodokļa ieviešana. Ministrijā justs spiediens no straumēšanas servisiem

No abonentmaksām tie pelna miljardus visā pasaulē, bet vietējā satura radīšanā iegulda tikai tad, kad tas ir izdevīgi. Lai stiprinātu Eiropas kino, jau 2019.gadā Briselē bija grozīta regula, kas ļāva katrai no Eiropas savienības dalībvalstīm elektroniskajiem medijiem, kas rāda filmas un seriālus, uzlikt par pienākumu finansiāli piedalīties Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā.

Straujais straumēšanas servisu popularitātes kāpums šo regulu mudināja izmantot daudzas Eiropas valstis. Katra no tām var izvēlēties savu modeli, cik no "Netflix" un citiem iekasēt. Portugālē tas ir 1% no apgrozījuma, Horvātijā 2%, Rumānijā 3 – 4%, Spānijā 5%. Bet vislielākās nodevas ir Itālijā 17 – 20%, Francijā pat līdz 25% no apgrozījuma.