VIDEO Varakļānu novada dome piešķir finansiālu atbalstu deputāta ģimenes biznesam

Saeimas deputāts Juris Viļums (AS) skaidro, ka viens no iemesliem, kādēļ iesniegts pieteikums, ir gan izmaiņas pašvaldību regulējumā, gan arī pats lēmuma pieņemšanas process Saeimā – vispirms ilgi to nerisinot, bet visbeidzot izdarot to steidzamības kārtā. Pieteikums iesniegts decembrī, jo bijis vajadzīgs laiks tā sagatavošanai.