Ziemeļkorejas karavīrs bēdzis no sagūstīšanas – iekliedzies "ģenerālis Kims Čenuns" un mēģinājis detonēt granātu

Pēc izlūkdienesta rīcībā esošās informācijas, Ziemeļkorejas karavīriem, kas ir no elites vienības, komandieri likuši nekādā gadījumā nepadoties gūstā un izdarīt pašnāvību, ja nav citas iespējas izvairīties no sagūstīšanas, sacīja Li, piebilstot, ka par to liecina pie bojāgājušajiem karavīriem atrastie dokumenti.