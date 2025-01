No privātā arhīva/Kārlis Melngalvis

Starp Ķīnu un Indiju iespiestā Nepāla nu jau gandrīz 20 gadus nav karalistes statusā, taču raugoties no citu augstieņu viedokļa, tā pilnīgi noteikti ir un būs karaliene, kuras pārraudzībā ir pasaulē augstākās virsotnes. Pēc Šrilankas izbraukāšanas ar tuktuku un pusgadu garās Āzijas odisejas bija laiks iepazīt mums vēl nezināmos Āzijas augstumus. No plašā kalnu taku piedāvājuma diezgan ātri atkrita populārās Everesta bāzes nometnes un Annapurnas kalnu takas, priekšroku dodot augstumos nedaudz zemākam, taču ainavu ziņā vienam no visskaistākajām takām Nepālā. 2 nedēļas, 2 ceļotāji ar divām septiņkilogramīgām somām pretī jaunām virsotnēm – stāsts par Langtangu.