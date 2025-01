"Straume" turpina ceļu uz panākumiem ar divām BAFTA nominācijām

Kategorijā "Labākā animācijas filma" "Straume" konkurēs ar "Inside Out 2", "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot". Savukārt kategorijā "Labākā bērnu un ģimenes filma" līdzās "Straumei" nominēta "Kensuke's Kingdom", "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".