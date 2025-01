20 gadus vecais Džeimss Klārksons pamodās kā laimīgākais cilvēks Apvienotajā Karalistē. Gāzes inženiera praktikants no Kārlailas, Kumbrijā, kļuva par pirmo 2025. gada Nacionālās loterijas uzvarētāju. Viņa laimests - 7 533 329 britu mārciņas, vēsta ārzemju medijs "Ladbible".

Liktenīgajā naktī Džeimss bija palicis pie savas draudzenes sniega dēļ, kas Janvāra sākumā bija pārņēmis Lielbritāniju. Saņēmis apstiprinājumu no loterijas rīkotājiem, viņš uzreiz steidzās modināt draudzeni, lai dalītos priecīgajās ziņās. Viņa gan uz šīm ziņām reaģējusi skeptiski. Atbildēja Džeimsam, ka tās ir muļķības un devās atpakaļ gulēt.

Klārksons dalās arī savos plānos par to kā tērēt laimētos līdzekļus. Viņš jau paspējis ieplānot ceļojumu uz Kaboverdes salu sev un draudzenei. Puisis grib iegādāties jaunu auto, taču svarīgi daļu naudas novirzīt savai ģimenei. Viens no veidiem kā to darīt, ir apmaksāt hipotekāro kredītu par vecākiem piederošo māju, kurā Klārksons audzis.