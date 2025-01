Neapstiprinātu e-pastu dēļ daļa sieviešu varētu būt nepamanījušas uzaicinājumus uz vēža pārbaudēm

Latvijā valsts apmaksāts ir krūts vēža skrīnings sievietēm vecumā no 50 līdz 70 gadiem, dzemdes kakla vēža skrīnings sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem, zarnu vēža skrīnings sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 līdz 70 gadiem un prostatas vēža skrīnings visiem vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem, kā arī vīriešiem no 45 gadiem, ja ģimenē asinsradiniekam ir konstatēts prostatas vēzis.