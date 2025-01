Noskaidroti "Zelta Mikrofona 2025" laureāti

Dzejnieks, literatūras zinātnieks Ivars Šteinbergs, komentējot piecu labāko dziesmu tekstus, atzina: "Wiesuļa dziesmā no mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu viedokļa notiek visvairāk. Savukārt Chris Noah dziesma - ļoti gaisīga. Un Emilijas dziesmā pierādās fakts, ka sirds ir visvairāk lietotais lietvārds latviešu dzejā."

"No Rajona līdz Arēnai" – Ozols, Latvijas Radio bigbends, Riga Gospel Choir, Toms Poišs, Rūdolfs Daņilēvičs, Kaspars Vizulis, Ritvars Garoza, Dj Pm to Am, Artis Orubs, Prusax, rolands če, xantikvariāts, Hotte, Steps, Edavārdi, Dons, Gustavo un citi viesmākslinieki, režisors Rolands Rekke