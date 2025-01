Medijs: sagūstītie ziemeļkorejieši Ukrainā jūtas tā, it kā būtu izkāpuši no laika mašīnas

Sukils piebilst, ka šie karavīri, tāpat kā bēgļi no Ziemeļkorejas, ar kuriem viņš ir strādājis, Eiropā jūtas tā, kā būtu izkāpuši no laika mašīnas. "Tas ir tā, it kā kāds no Viktorijas laikmeta Anglijas ierastos mūsdienu Anglijā," stāsta Sukils. "Lai gan sabiedrības pamati abās valstīs ir tādi paši, viņiem elementāras lietas kā karstais ūdens vai tualete mājā varētu šķist kaut kas neticams."