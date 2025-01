Prokuratūras ieskatā shēma bijusi šāda: NBS amatpersona veica pasūtījumus no konkursā uzvarējušā "Lanekss", norādot, kuras pārtikas preces ir jāatved uz bāzi, un kurus produktus pavadzīmēs jāieraksta fiktīvi, kā it kā piegādātus. Dokumenti ar nepatieso informāciju par daudz lielāku produktu daudzumu iesniegti NBS grāmatvedībā apmaksai. Gada laikā šādi no NBS izkrāpti vairāk nekā 113 519 eiro.