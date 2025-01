Četras no sešām reizēm raidījumā piedalījās arī Oļega Burova vadītā partija “Gods kalpot Rīgai” – pats partijas un Zaļo un Zemnieku savienības iecerētā kopsaraksta līderis gan ir piedalījies tikai vienreiz. “Es varu pateikt vēlreiz: mums nekādas attiecības nav. Nav nekādas ne oficiālas, ne slepenas tikšanās ar TV24. Bet nu tas ir normāli, tāpat kā mani dažreiz aicina LTV1 no rīta “Rīta panorāmas” ietvaros kā vienu no Saeimas deputātiem komentēt to, kas notiek ceturtdien,” stāsta Burovs.