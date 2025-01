Eksperts: Nekustamo īpašumu tirgus šogad Latvijā izrausies no stagnācijas

Pēc Božē minētā, Rīgā šobrīd iegādei varētu būt pieejami apmēram 1500 jaunu dzīvokļu komforta klasē, liela daļa no tiem atrodas projektos Juglā, bet jaunu projektu būvniecības stadijā ir samērā maz. Līdz ar to attīstītājam pastāv bažas, ka šogad kvalitatīvs piedāvājums varētu būt krietni mazāks. Pēc attīstītāju aplēsēm, Rīgā nekustamo īpašumu "patēriņam" būtu jābūt no 2500 līdz 3000 dzīvokļu, taču esošais piedāvājums varētu tikt absorbēts jau tuvākā pusgada laikā. Vienlaikus Božē min arī to, ka, pieaugot pieprasījumam, jau šā gada otrajā pusē tirgū varētu pieredzēt jauno gatavo dzīvokļu deficītu.