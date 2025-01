Šorīt daudzviet valstī apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas (A6) posmā no Piekalniem līdz Paterniekiem, Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem, uz Daugavpils apvedceļa (A14), kā arī valsts reģionālā autoceļa Tīnūži - Koknese posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Pērsei.