Finansējums piešķirts no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Kultūras ministre Agnese Lāce (P) uzsver, ka "Straumes" komandas paveiktais raisa lepnumu, taču līdztekus vārdiem un pateicībām par komandas paveikto, ir svarīgi, ka par šāda augsta līmeņa starptautiskajiem sasniegumiem valsts pateicas arī finansiāli. Viņa piebilsta, ka no valsts puses tiek domāts arī par jauniem atbalsta mehānismiem filmu nozarei kopumā.

LETA jau rakstīja, ka filma "Straume" jeb "Flow" veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties Latvijas studijai "Dream Well Studio", Francijas studijai "Sacrebleu Productions" un Beļģijas studijai "Take Five".