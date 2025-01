Juceklis ap Timmas nāvi pieņemas spēkā. Tuvinieki atsakās pieņemt, ka tā ir pašnāvība

Tikmēr Jāņa tēvs Raitis raidījumā skaidro, ka pirms dēla nāves no apkārtējiem saņēmis satraucošas ziņas. "Es biju pārliecināts, ka tā ir izrādīšanās un ka viņš nekad to neizdarīs," skaidro Raitis Timma. "Mēs vēlamies uzzināt patiesību. Vai tas notika no paša gribas vai ne, to noskaidros izmeklēšana, bet es darīšu visu, lai nonāktu līdz patiesībai," piebilst Jāņa tēvs.