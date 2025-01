Polijas premjerministrs aicina ES valstis bruņoties, lai izdzīvotu

Tramps pieprasījis, lai alianses dalībvalstis palielina aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Pašreizējais NATO mērķis ir 2% no IKP. Pagājušajā gadā 23 no NATO 32 dalībvalstīm bija uz pareizā ceļa, lai sasniegtu 2% slieksni, un Polija bija vadošā ar 4,12%.