Līdz ar to Rīgas Pašvaldības policija nākamā gada budžetā prasa papildu 2,8 miljonus eiro. Lielāko daļu papildu finansējuma plānots izlietot pašvaldības policistu algām. Šim mērķim plānots piešķirt papildu aptuveni divus miljonus eiro.

Līdz ar to, piemēram, kārtībnieks, kurš pirms diviem gadiem vidēji mēnesī saņēma 905 eiro pirms nodokļu nomaksas, šogad, kad algas policistiem tiks palielinātas trešo reizi, saņems vidēji 1220 eiro mēnesī. Inspektora alga šajā laikā pieaugusi no 1013 līdz 1399 eiro mēnesī, bet vecākā inspektora alga - no 1156 līdz 1685 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.