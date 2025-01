"Dārgs alus..." Nīderlandes futbola fans dalās atziņās par Rīgu

"Ajax" kluba atbalstītāju asociācija tās mājaslapā "Ajax life" publicējusi sarunu ar komandas līdzjutēju Jostu. Tiešā reisā no Amsterdamas vietā viņš ar draugiem izvēlējās to garāko ceļu. Josts ar automašīnu devās uz Briseli, no kurienes lidoja uz Lietuvu, bet tad autobusā nonāca Latvijā. Kopumā nīderlandieši ceļā pavadīja 15 stundas un iztērēja 200 eiro, ieskaitot viesnīcas izdevumus.