"Pasažieru vilciena" padomē ieceļ Ozolu, Vilcānu un Macijevski

Macijevskim ir ilggadīga pieredze vadošos amatos finanšu jomā, kā arī pieredze transporta nozarē. No 2017.gada Macijevskis ir SIA "IQ Capital" valdes loceklis un partneris, no 2022.gada - CSDD padomes loceklis, bet no 2024.gada - "Latvijas pasta" pagaidu padomes loceklis. Pirms tam, no 2017. līdz 2023.gadam, viņš ieņēma finanšu direktora amatu uzņēmumā "HansaMatrix", savukārt no 2009. līdz 2016.gadam bija lielo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs AS "Citadele banka".