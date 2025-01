VIDEO Krievijas radītie GPS signāla traucējumi var apdraudēt lidojumu drošumu

Kad gaisa satiksmes dispečeri no lidmašīnu pilotiem saņem informāciju par GPS signāla traucējumiem, par to paziņo arī citiem tuvumā esošajiem gaisa kuģiem. Tālāk lidmašīnas apkalpe neizmanto vairs satelīta signālus, bet bāzes torņus uz zemes. No tiem saņem koordinātes un nosaka precīzu atrašanās vietu. Ja Eiropā tās bija plāns nomainīt, tad tagad nolemts drošības dēļ vecās iekārtas atstāt.