Lai pārdotu milzīgās mežu platības, zviedru uzņēmumam būs jāsaņem valdības atļauja

"Es varu tikai minēt iespējamos iemeslus. "Sodra" paziņoja, ka investēs 2 miljardus zviedru kronu lignīna rūpnīcā un vēl apmēram pusi no tā citā rūpnīcā. Tādā veidā viņi cenšas iztikt bez aizņēmumiem. No otras puses uzņēmumam bijuši labi gadi no 2020. līdz 2024., jo guva lielu peļņu no celulozes industrijas. Mums ir ļoti laba naudas plūsma, līdz ar to viņiem ir daudz naudas," skaidro Nilsons.