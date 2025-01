Asinsdonoru centrs šonedēļ dosies 13 izbraukumos pie donoriem

Šodien asinsdonorus gaidīs Jēkabpils stadiona telpās, Brīvības ielā 289, no plkst.9 līdz 13, Aizkraukles kultūras centrā, Spīdolas ielā 1, no plkst.10 līdz 13, Ventspils augstskolā, Inženieru ielā 101, no plkst.10 līdz 14, kā arī Rīgā, Valdemāra ielā 118, kur no plkst.10 līdz 14 piestās VADC specializētais autobuss.