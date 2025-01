SSO paziņojums tika sniegts pēc tam, kad izdevums "Sky News", atsaucoties uz 73. Jūras spēku īpašo operāciju centra vienības komandiera ar segvārdu "Puļs" teikto, ziņoja, ka Ziemeļkorejas karaspēks uz laiku ir atkāpies no frontes Kurskas apgabalā.

SSO pārstāvis pulkvedis Oleksandrs Kindratenko "The Kyiv Independent" skaidroja, ka Ziemeļkorejas karaspēkam, šķiet, uz laiku nācies atkāpties tikai no vienas frontes ass – no 73. SSO komandcentra teritorijas.