Ne visiem vīriešiem tas ir pieņemams. Ne visas sievietes to atļauj. Atklāti stāsti par seksa veidu, ko daži nemēģina nekad

Ja sekss ir dievu dāvana cilvēcei, tad tieši šis seksa veids šajos platuma grādos tomēr nav domāts visiem. Daudziem tas bijis un joprojām ir tabu. Tiem, kuri to mēģinājuši, ir iemesli, kāpēc to turpina izbaudīt vai arī tai tēmai - un tai vietai - vairs nepieskaras nekad. Iemesli ir visdažādākie – katrs no tiem stāsta vērts. Šie ir ļoti īpaši stāsti. Novērtējiet. Tas ir īpašs uzticības līmenis – izstāstīt savu pieredzi, pat anonīmi. Vispār jau arī pats anālais sekss ir tāds. Īpašs.