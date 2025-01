Vasaras riepas un autosports: ar kādu zīmolu riepām brauc F1 un WRC?

WRC jeb Pasaules rallija čempionāts

WRC sacensības latviešu auto sporta faniem īpaši tuvas kļuva pagājušajā gadā, kad viens no pasaules prestižākā autorallija sacensību posmiem tikai aizvadīts Latvijā. Turklāt pirmo reizi uz starta WRC izgāja latvietis Mārtiņš Sesks, piedaloties kopumā 3 posmos no 13. Starp citu, Čīles posmā Sesks no sacensībām izstājās tieši… riepu dēļ, divas no tām pārsitot pēc avārijas.