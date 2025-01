BBC lēš, ka Abramovičs nopelnīja aptuveni 3,8 miljonus ASV dolāru aizdomīgajos darījumos divdesmit gadu laikā (no 1990. gadu beigām līdz 2020. gadu sākumam).

No 2003. līdz 2022. gadam viņš bija viena no Anglijas lielāko klubu "Chelsea" īpašnieks. Daļa no naudas summas, kas tika izmantota komandas finansēšanā, esot izgājusi cauri minētajiem Britu Virdžīnu salu uzņēmumiem.