Medijs: ES apsver domu atsākt pirkt Krievijas gāzi kā daļu no miera vienošanās

Eiropas Savienības (ES) amatpersonas sākušas apspriest iespēju atsākt iepirkt pa cauruļvadiem transportējamo gāzi kā daļu no potenciālās vienošanās Krievijas un Ukrainsa karā. Par to 30. janvārī ziņo britu laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz vārdā neimnētiem avotiem.