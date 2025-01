Eksperts prognozē, kad varēsim novērtēt "airBaltic" un "Lufthansa Group" darījuma izdevīgumu

No tā Martinovs secina, ka šobrīd ir pieņēmums, ka, ieguldot 14 miljonus eiro "airBaltic" kapitālā, var iegūt konvertējamas akcijas no 5% līdz 10% no pamatkapitāla. "Tas nozīmē, ka šī brīža divu darījumu pušu kompromiss par "airBaltic" vērtību svārstās no 140 līdz 280 miljoniem eiro un vairāk, protams, caur 10% īpatsvaru. Noteikti par lielāku vai mazāku īpatsvaru varētu būt cits novērtējums - gan lielāks, gan mazāks. Bet jebkurā gadījumā šī ir pietiekoši stingra šī brīža "airBaltic" vērtības indikācija," uzskata Martinovs.