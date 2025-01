Slēgtie Kremļa mediji atdzimst kā “neitrāli” YouTube kanāli

Mamikins to noliedz. Atbildē Re:Baltica viņš raksta: “Naudu neesmu ņēmis, Borovojā neesmu bijis, partijā “Vienotā Krievija” neesmu bijis. Jums gan droši vien to gribētos, ne?”

Strādā kolhozā un plāno veidot partiju

Trešais aizbraukušo stāstu tiražētājs ir vēl viens no Latvijas aizbēgušais propagandists Romāns Samuļs. Viņš nosedz Baltkrievijas auditoriju. Samuļa YouTube kanālam ir gandrīz 60 tūkstoši abonentu. Vēl viņš vada raidījumu Baltkrievijas valsts radio – kopā ar propagandistu Ediku Jagelaviču (Edikas Jagelavičius), kurš turp aizbēga no Lietuvas.

Vienā no pēdējiem raidījumiem abi no apsūdzībām aizbēgušie intervē trešo tādu pašu – prokremlisko aktīvistu Juriju Aleksejevu. Pēdējo Latvijā tiesā par darbībām, kas vērstas pret valsts suverenitāti. Lietas prokurore uzskata, ka Aleksejeva vadītais portāls imhoclub savulaik saņēma naudu no Krievijas ar mērķi stiprināt kaimiņvalsts ietekmi Latvijā.

Samuļs vada raidījumu ar aizbēgušo lietuviešu propagandistu Ediku Jagelaviču. Viņi intervē Juriju Aleksejevu. Arī viņš no Latvijas aizbēga, lai izvairītos no potenciāla cietumsoda.

Samuļs Re:Baltica kategoriski noliedz, ka saņemtu naudu no Baltkrievijas valdības. Viņš strādājot kolhozā un saņemot algu “par smagu darbu kā ikviens”. Ienākumi esot arī no YouTube kanāla. Par darbu Baltkrievijas radio viņš tieši neatbild, tikai norāda, ka viņa saturu varot izplatīt ikviens. Krievijā un Baltkrievijā jau esot ap 2000 no Baltijas aizbraukušo tautiešu, un viņš nākotnē plānojot veidot Latvijas “politisko partiju/kustību no ārzemēm.”