Medijs: ziemeļkorejieši pazuduši no frontes līnijas Kurskas apgabalā

Ziemeļkorejas vadoņa Kima Čenuna vadītais režīms uz Krievijas Kurskas apgabalu 2024. gada oktobrī nosūtīja savu bruņoto spēku labākās vienības, lai tās palīdzētu krievu karaspēkam no apgabala padzīt Ukrainas vienības, kas tur negaidīti iebruka augusta sākumā. Tomēr pēc vairāku mēnešu garumā ciestiem smagiem zaudējumiem ziemeļkorejieši atkāpušies no frontes līnijas un nav manīti jau divas nedēļas, vēsta "The New York Times" (NYT).