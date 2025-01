Gunārs Ķirsons atstāj LIDO padomi

2025. gada 31. janvārī noslēdzies darījums, kurā AS LIDO līdzšinējais lielākais akcionārs "Apollo Group" papildinājis savu daļu uzņēmuma kapitālā līdz 96%, iegādājoties vēl 21% akciju. LIDO dibinātājs Gunārs Ķirsons saglabā 4% akciju un izstājas no uzņēmuma padomes, informē AS LIDO mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Līva Plinte.