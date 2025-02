Intervija "Rimi": Ja nepamatoti ierobežos iespējas brīvi nodarboties ar uzņēmējdarbību, vērsīsimies tiesā

Ja ir jāvērtē, kas no tā var iznākt, tad nekas labs tur nevar būt. Ne es vienīgais par to runāju, jo skaidrs, ka valsts iejaukšanās brīvā tirgū ilgtermiņā nodarīs tikai kaitējumu, un tā saucamais cenu samazināšanas plāns ir mēģinājums lietot Padomju Savienības saimniekošanas metodes. Pirmkārt, īsti nekāda pamata valstij iejaukties nav. Ir argumenti, ka to var darīt ārkārtas situācijā, bet kur tad tāda ir? Atsaucoties uz ekonomista Mortena Hansena analīzi - jā, Austrumeiropā pārtikas cenu pieaugums ir augstāks nekā pārējā Eiropā, bet Latvija šajā ziņā nemaz nav pirmajā vietā, bet sestajā. Lietuvā un Igaunijā cenu pieaugums pat ir vēl lielāks laika posmā no 2015. līdz 2024.gadam. Latvija nav ne Baltijas, ne plašākā reģiona čempions cenu pieauguma ziņā. Latvija ir pa vidu, tad kādēļ mums ir ārkārtas situācija, bet citur nav?