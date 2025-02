Politiķiem būs jāmeklē vēl pusmiljards eiro aizsardzības izdevumiem

“Mēs esam definējuši 26 kopumā spējas, bet no tām seši plus viena spēja ir tā, kas mums tiešām ir ļoti svarīgas - tās ir kājnieku kaujas mašīnas, pretgaisa aizsardzība, krasta aizsardzība, uguns jauda – šeit gan raķešu artilērijas sistēmas, gan arī riteņa artilērijas sistēmas ekipējums, nodrošinājums, munīcija - it īpaši un, protams, arī jaunākās tehnoloģijas, droni. Un vēl plus tam visam ir robežas. Tā kā šie ieguldījumi, kas nepieciešami aizsardzībai, tiešām ir apjomīgi,” saka aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).