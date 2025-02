Aptauja: 65% Latvijas iedzīvotāju apmierināti ar savu ikdienas dzīvi

Tikmēr ievērojama daļa iedzīvotāju jeb 28% atzinuši, ka viņu dzīves kvalitāte ērtību vai finansiālā ziņā pēdējo 12 mēnešu laikā ir pasliktinājusies. Aptauja liecina, ka dzīves kvalitāte biežāk jeb 41% gadījumu ir pasliktinājusies vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem.

Savukārt dzīves kvalitāte biežāk jeb 37% gadījumu ir uzlabojusies cilvēkiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem, bet 29% gadījumu to apstiprina arī iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 43 gadiem.