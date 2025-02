ES vēlas pārskatīt ANO bēgļu konvenciju, ziņo laikraksts

Konvencija tika pieņemta 1951.gadā, īsi pēc Otrā pasaules kara, un to ir parakstījušas 144 valstis. Pēdējos gados princips, kas aizliedz patvēruma meklētāju izraidīšanu, tiek arvien vairāk apšaubīts, jo Eiropas valstis cenšas tikt galā ar patvēruma pieteikumu skaita milzu pieaugumu, norāda laikraksts.

"The Times" citē kādu diplomātisku dokumentu, ko esot sagatavojusi Polija un ko ES iekšlietu ministri jau apsprieduši. No raksta nav skaidrs, cik tālu šīs diskusijas nonākušas. Tomēr laikraksts norāda, ka pastāv arī citas līdzīgas iniciatīvas, kuru mērķis ir paātrināt atraidīto patvēruma meklētāju, nelegālo imigrantu un to ārvalstnieku, kas izdarījuši noziegumus, deportāciju.