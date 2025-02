Maksa par zāļu recepti ir jauns birokrātisks slogs, uzskata eksperte

Pēc Behmanes domām daudz labāks un efektīvāks risinājums būtu saglabāt aptieku piecenojumu iepriekšējā apmērā, to nemazinot, tādējādi izvairoties no receptes apkalpošanas maksas ieviešanas, kas ir liels birokrātisks slogs valsts pusē, savukārt pacientiem tas radījis lielu neizpratni. Aptieku atļautajam zāļu piecenojumam jābūt tādam, lai aptiekas kā uzņēmumi spēj izdzīvot. Pašreizējais piecenojums to nenodrošina, tādēļ ir neveiklais risinājums ar receptes maksu, uzskata Sabiedrības veselības institūta direktora vietniece.