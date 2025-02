Rallija "Sarma" norise vairs nav apdraudēta

Līdz ar to Latvijas rallija, rallijsprinta un vēsturisko rallija automobiļu čempionātu otrie posmi, kā arī Baltijas jūras rallija čempionāta atklājošais posms notiks 14.februārī un 15.februārī.

Rallija 50 gadu jubilejā neviens no ātrumposmiem nav īsāks par 15 kilometriem un katrā no tiem ir savītas dažādas sekcijas no labi zināmiem, kā arī vēsturiskiem ātrumposmiem, tos savienojot ar pilnīgi jauniem ceļu posmiem.