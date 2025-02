NBS komandieris: Mazie incidenti liek armijai attīstīt spējas, kas ir atšķirīgas no konvencionālajā karā nepieciešamā

Viņš skaidroja, ka, lai arī kāda būtu situācija, armija vienmēr gatavojas ļaunākajam scenārijam savos plānos, attīstībā. Salīdzinot ar piecu, desmit gadu pagātni, tagad redzama Krievijas ne tikai militārā bruņošanās un retorika, bet arī nodoms pielietot militārus ieročus. Pēdējos teju trīs gados visu smagumu uz sevi paņēmusi Ukraina, pasargājot Eiropu un Latviju, taču tas neliek neskatīties uz iespējamo apdraudējumu - Krievija noteikti skatās uz iespēju, kā ieriebt, kā nodarīt kaut ko, lai mēs novērstu uzmanību no atbalsta Ukrainai, lai mēs šķeltos paši savā starpā un neuzticētos viens otram, pauda Pudāns. Neskatoties uz to, armijai savi uzdevumi un mērķi ir skaidri.

Jautāts par notikušajiem incidentiem, piemēram, ar dronu lidināšanos dažādās Latvijas vietās, Pudāns akcentēja, ka sabiedrība redz mazos incidentus, kas ir viegli un lēti organizējami, valsts piedzīvot daudz uzbrukumu kibertelpā. "Tas nav tas, kam bruņotie spēki klasiski gatavojas - okupācijas novēršanai. Notikušo incidentu mērķis ir parādīt, ka esam nespējīgi, ka līdzekļi tiek ieguldīti nepareizi, sabiedrība novēršas no atbalsta. Mēs līdz ar to esam spiesti atklāt savas procedūras un trūkumus, pilnveidot savas spējas virzienā, kas īsti varbūt nav vajadzīgas apdraudoša konvencionālā kara scenārijam. Krievijas dienesti to izmanto," secinājis Pudāns.