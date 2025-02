Ozijs Osborns vairs nespēj staigāt, taču apvienosies ar grupu "Black Sabbath", lai sniegtu pēdējo šovu

Pirmo reizi kopš 2005. gada grupa "Black Sabbath" uzstāsies kopā, 5. jūlijā Anglijas pilsētā Birmingemā rīkotajā labdarības koncertā "Back to the Beginning", kurā piedalīsies arī citas roka leģendas.

Osborna atvadu ballīte tiks rīkota Ozija mīļākās futbola komandas "Aston Villa" stadionā un tajā uzstāsies tādas leģendāras grupas kā "Metallica", "Slayer", "Pantera" un "Alice in Chains". Tikmēr grupas "Rage Against the Machine" ģitārists Toms Morello būs pasākuma muzikālais režisors.