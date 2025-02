Orbāns likvidēs ASV un citu starptautisku avotu atbalstītas NVO un medijus

Orbāna oponenti salīdzinājuši šo biroju ar Krievijas ārvalstu aģentu likumu, un norāda, ka to iespējams izmantot, lai patvaļīgi vērstos pret valdības kritiķiem, arī nevalstiskajām organizācijām un žurnālistiem. Ikvienam, kas notiesāts par pārkāpumu, var tikt piespriests cietumsods līdz trim gadiem.

"Visa nauda, kas nāk no Amerikas, būtu jāpublisko, un pret tiem, kas to saņem, būtu jāvērš sankcijas," paziņoja Orbāns. "Jūs nevarat pieņemt naudu no ārvalstīm, lai ietekmētu Ungārijas politiku," viņš piebilda.