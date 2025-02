Neskatoties uz aktīvo kriminālprocesu, tiesa liek JVLMA atjaunot amatā Kupču

Šajā tiesvedībā strīds ir par to, vai Valsts policijas pieņemts lēmums par drošības līdzekļa piemērošanu, kas liedz darboties tajos amatos, ar ko ir nodarbojies Kupčs, ir pietiekams pamats, lai izbeigtu darba tiesiskās attiecības, norāda akadēmijas pārstāve Dace Teice.

Janvāra beigās Valsts policija rosināja prokuratūrai apsūdzēt Kupču par seksuālu vardarbību pret studentēm. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā veiktas vairākas procesuālās un izmeklēšanas darbības, vairākas nopratināšanas, aptaujas, lai procesuāli nostiprinātu iegūtās ziņas. Kopumā kriminālprocesā liecības iegūtas vairāk nekā no 60 personām.

Liecības norāda uz to, cik lielā mērā pasniedzējs ir bijis autoratīvs komunikācijā ar studentiem, ieņemot "monopolu" mūzikas nozarē. No viņa viedokļa studiju un ne tikai studiju laikā bija atkarīgs katrs students, norāda VP. Būdams viens no ietekmīgākajiem mūziķiem attiecīgajā nozarē, tieši viņš nodarbojās ar vairākiem projektiem un mūzikas pasākumu organizēšanu un realizēšanu Latvijā un citās Baltijas valstīs, informēja policijā.