Kēnigsbergas apgabala energosistēma pārgājusi uz autonomo režīmu

Pāreja uz autonomo režīmu no Krievijas pamatteritorijas nošķirtajā apgabalā notikusi bez problēmām, norādīja gubernators.

Karaļauču apgabala enerģētikas kompleksa pāreja uz autonomās darbības režīmu tika gatavota 8.februārī sakarā ar Baltijas valstu izstāšanos no BRELL elektrotīkla loka, kas līdz šim bija kopīgs Krievijai, Baltkrievijai un Baltijas valstīm.

"Baltkrievijas energosistēma turpina stabilu un drošu darbu arī pēc Baltijas valstu izstāšanās no energoloka BRELL," teikts Baltkrievijas Enerģētikas ministrijas paziņojumā.

Baltijas valstu atslēgšanās no Krievijas elektrotīkla noritējusi veiksmīgi un energoapgādes problēmas nav radušās.

Kā aģentūru LETA informēja "Augstsprieguma tīkla" (AST) komunikācijas vadītāja Līva Jēgere, Baltijas valstis sestdien darbojās autonomā elektroapgādes režīmā. Lai pievienotos Eiropas energotīklam, Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori - AS "Elering", AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un AS "Litgrid" - vienlaicīgi sāka izolētas darbības testu.