"Straume" saņem "Annie Awards" balvas divās kategorijās

"Annie Awards" katru gadu pasniedz Starptautiskās animācijas filmu asociācijas Losandželosas nodaļa, godinot gada izcilākos veikumus animācijas jomā. Šis esot viens no prestižākajiem apbalvojumiem visā animācijas nozarē.

"Straume" veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties Latvijas studijai "Dream Well Studio", Francijas studijai "Sacrebleu Productions" un Beļģijas studijai "Take Five".