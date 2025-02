Stradiņa slimnīca skaidro iemeslus elektrības nodrošināšanai ar ģeneratoriem

Tāpat vēstīts, ka sestdien Baltijas valstu atslēgšanās no Krievijas elektrotīkla noritējusi veiksmīgi.

Baltijas valstis šobrīd darbojas autonomā režīmā. Lai pievienotos Eiropas energotīklam, Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori - AS "Elering", AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Litgrid", vienlaicīgi uzsākuši izolētas darbības testu.