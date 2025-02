VNĪ zemi Jūrmalā pārdod Krievijas elitārā Rubļovkas ciemata izveidotāja dēlam

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" valdes loceklis Andris Vārna: Visi potenciālie pircēji, pirms mēs noslēdzam pirkuma līgumu, saņemam naudu, tiek pārbaudīti gan pēc sankciju saraksta, gan atbilstības noziedzīgu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likumam.

NP: Kurā brīdī jūs šīs AML pārbaudes jūs sākāt veikt?

AV: Sākotnēji sankciju saraksts - tas vēl bija pirms, 2019. gada, AML - pirms 2020. gada, jo tur bija diskusijas par to, vai nepieciešams to veikt dubultā, ņemot vērā, ka mēs ar skaidru naudu nestrādājam, ka tas nonāk jebkurā gadījumā caur Latvijas bankām. Un skaidrs, kad Latvijas bankās šī te procedūra ir ļoti augstā līmenī, bet jebkurā gadījumā nonācām pie tā, ka konsultējoties gan ar Valsts ieņēmumu dienestu, gan ar Finanšu ministriju par to, ka mums tomēr tas ir jādara, un tad mēs to darām. Un pie pārdošanas nē, bet pie iznomāšanas ir bijis, ka mēs arī esam informējuši Finanšu izlūkošanas dienestu par to, ka ir kaut kāda informācija, kas liekas mums aizdomīga.