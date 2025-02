Vilcienu satiksmes savienojumā Viļņa-Rīga-Tallina vairākas izmaiņas

Ieviešot tranzīta biļetes formātu, atsevišķos maršrutos samazinātas arī biļetes cenas. Piemēram, biļete braucienam no Viļņas uz Tallinu izmaksās 39 eiro, no Viļņas uz Cēsīm - 24 eiro, no Rīgas uz Tartu - 14,1 eiro, bet no Rīgas uz Tallinu - 30,5 eiro.