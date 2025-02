Tapis zināms slavenā "Straumes" kaķa vārds

Savā "Instagram" ierakstā viņš informē, ka filmas tapšanas procesa laikā kaķim neesot bijis vārda. Visi viņu vienkārši saukuši par kaķi. Tomēr pēdējā laikā Zilbalodis esot dzirdējis no vairākiem cilvēkiem, ka viņi domā, ka slavenā animācijas filmas kaķa vārds ir tāds pats kā filmas angliskais nosaukums - "Flow".

Zem šī "Instagram" ieraksta gan atrodas vairāki komentētāji ar vēl citām alternatīvām vārdiem, kuros viņi saukuši savus kaķus, iedvesmojoties no Zilbaloža filmas. Starp versijām ir no latviskā filmas nosaukuma atvasinātais Straumēns un no spāņu valodas aizgūtais Flovsito.