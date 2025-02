VIDEO Porziņģis dominē pār "Spurs" un supertalantu Vembanjamu

Porziņģis laukumā pavadītajās 37 minūtēs un 24 sekundēs realizēja trīs no četriem tālmetieniem, septiņus no 12 divpunktu metieniem un sešus no deviņiem soda metieniem, aizvadot savu otru rezultatīvāko spēli šosezon. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, piecas kļūdas un divas personīgās piezīmes.